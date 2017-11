Teilnehmer müssen 18 Jahre alt sein.

Die Bewerbungsfrist endet am 20. November, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden nach Auslosung schriftlich per Mail im Laufe des 21. November informiert.

Der Redaktionstermin liegt am 28. November.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Besuch in den MDR Redaktionen ist gegebenenfalls mit Foto- bzw. Filmaufnahmen verbunden. MDR Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Bewerberdaten werden ausschließlich zum Zweck der Verlosung verwendet.

Reisekosten werden nicht vom MDR übernommen.