Über Eugen Ruge Eugen Ruge wurde 1954 in der Sowjetunion, in Soswa, geboren. Er wuchs mit der Sprache seiner Mutter, dem Russischen, auf. Mit zwei Jahren kam er mit seinen Eltern in die DDR und fing spätesten im Kindergartenalter an, die deutsche Sprache zu sprechen. Auch wenn er heute das Deutsche besser beherrscht als Russisch, und auch auf Deutsch schreibt, so sind ihm doch die russischen Koseworte geblieben – jener Sprache also, in der seine Mutter mit ihm gesprochen hat. Und die ihn bis heute an den kleinen Jungen erinnern, der er einst war – ein unverwechselbarer Teil im Spektrum seiner Persönlichkeit und Identität.