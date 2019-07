Der Schriftsteller Werner Heiduczek ist tot. Das bestätigte seine Lebensgefährtin, die Journalistin Traudel Thalheim, der Leipziger Volkszeitung. Heiduczek starb am Sonntag an den Folgen eines Schlaganfalls. Er wurde 92 Jahre alt.



Werner Heiduczek, der ursprünglich aus Schlesien stammt, schrieb zunächst Erzählungen sowie Stücke und Hörspiele für Kinder und Jugendliche. Später verfasste er auch Romane und Bühnenstücke. Seine Werke wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Heiduczek schuf bekannte Werke der DDR-Literatur wie "Mark Aurel oder ein Semester Zärtlichkeit" und "Abschied von den Engeln". Mit "Tod am Meer" (1977) gerät er in das Visier der Staatssicherheit. Der sowjetische Botschafter beschwert sich bei Erich Honecker und das Buch wird wegen angeblich antisowjetischer Passagen verboten. Nachdem Erich Loests Buch "Es geht seinen Gang oder die Mühen in unseren Ebene" ein ähnliches Schicksal beschieden war, ist das der zweite Fall von Verhinderung binnen kurzer Zeit.

Kinderbuchautor aus Leidenschaft und Not und Liebe

Fortan widmet sich Heiduczek Märchen- und Sagenstoffen. Er weiß, die Staatssicherheit beobachtet ihn, er gilt als "negativ-feindlicher Mensch". Er schreibt sich mit "Jana und der kleine Stern", "Vom hässlichen kleinen Vogel" oder "Das verschenkte Weinen" an die Spitze der bekanntesten Kinderbuchautoren des Landes. Die Bücher werden in 20 Sprachen übersetzt. Für dieses Werk für Kinder wird er 1988 mit dem Alex-Wedding-Preis der Akademie der Künste ausgezeichnet. Auch als Hörspielautor macht sich Heiduczek einen Namen.

Heiduczek war seit 1960 Mitglied des Schriftstellerverbandes der DDR; seit 1990 gehörte er dem Verband Deutscher Schriftsteller und dem PEN-Zentrum Deutschland an, seit 1992 der Freien Akademie der Künste zu Leipzig. Für sein Werk erhielt Werner Heiduczek den Joseph-von-Eichendorff-Preis der Stadt Wangen, den Händel-Preis der Stadt Halle/Saale (1969), das Bundesverdienstkreuz und 1996, anlässlich seines 70. Geburtstages, die Ehrenmedaille der Stadt Leipzig.

Aus dem Leben von Werner Heiduczek

Geboren wurde Heiduczek am 24. November 1926 in Hindenburg, Oberschlesien und wuchs in einer schlesischen Bergarbeiterfamilie als eines von fünf Kindern auf. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er zur Wehrmacht eingezogen, floh aus amerikanischer Gefangenschaft in die Ostzone, geriet in russische Kriegsgefangenschaft.