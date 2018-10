Gorbatschow habe "ganz offensichtlich die Kraft des richtigen Moments in seiner politischen Tätigkeit verstanden", so Herzog. Konkret macht er das an dem legendären Ausspruch Gorbatschows zu Honecker fest: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben." Das sei "eine wirklich außerordentliche Einsicht", die das damalige sowjetische Staatsoberhaupt gehabt habe - im Gegensatz zu anderen wie Honecker, der vom Leben bestraft worden sei.



Aber für Herzog ist der russische Politiker auch eine tragische Figur. "Dass Gorbatschow in seinem eigenen Land von einem guten Teil der Bevölkerung als Verräter gesehen wird, schmerzt ihn sehr, glaube ich. Das macht ihn auch tragisch." Gorbatschow die Auflösung der Sowjetunion in die Schuhe zu schieben, sei sicherlich falsch. Er habe vehement dagegen gearbeitet, doch Jelzin habe ihn damit überrollt, führt Herzog aus.