"Herzlich willkommen im Westflügel Leipzig! Wir freuen uns sehr, sehr, sehr, dass ihr hier seid. Wir haben lange gewartet wieder Publikum empfangen zu dürfen und freuen uns deswegen umso mehr, euch hier zu sehen – so zahlreich wie es ging": So klingt‘s, wenn Leipzigs schönstes Figurentheater wieder seine Tore öffnet. Am 12. Juni hat das Duo Wilde & Vogel die Corona-Zwangspause beendet. Und das gleich mit einer Premiere: "Maria auf dem Seil", die Geschichte eines Waisenmädchens. Maria verliert ihre seiltanzenden Eltern bei einem Zirkus-Unfall. Daraufhin wird sie von befreundeten Zirkus-Artisten widerwillig in die Obhut ihrer letzten Verwandten gegeben, der strengen Großmutter. Und so entspinnt sich die traurige und zugleich herzerwärmende Handlung.

Mundschutz und Abstand

Im Publikum schauen und hören dabei rund 30 Menschen zu – weit weniger als sonst im Saal Platz finden würden. Die meisten von ihnen sind Erwachsene, wie so üblich im Westflügel – obwohl dieses Stück sich tatsächlich auch einmal an Kinder ab acht Jahren richtet. Alle hier im Raum tragen Mundschutz und wurden mit Sicherheitsabstand platziert. Die neue Corona-Realität im Theater. Am wichtigsten sei aber, dass der Spielbetrieb endlich wieder anläuft, meint Jonas Klinkenberg, der künstlerische Leiter des Westflügels.

Coronakompatibles Stück "The Temple"

Eine Art Parcours: "The Temple" Bildrechte: Dana Ersing Zur feierlichen Neueröffnung steht auch direkt sein Großprojekt "The Temple" ins Haus. Und wo die Hygienemaßnahmen bei regulären Stücken schwierig umzusetzen sind, da stellen sie hier zum Glück kein großes Hindernis dar. "Im Falle von The Temple ist es tatsächlich noch ein bisschen anders, weil wir das seit anderthalb Jahre ungefähr planen", so Klinkenberg, "und ein Teil des Tempels war immer schon so angedacht, dass es ein Parcours ist und quasi per se coronakompatibel gedacht war, ohne dass Corona existiert hat".

"Begehbare Vision"

Ein Parcours also – das trifft es wohl am besten. The Temple ist eine interaktive Ausstellung, die sich aus verschiedensten Installationen und einzelnen Performances zusammensetzt, welche man der Reihe nach abläuft. Dabei folgt man Markierungen auf dem Boden. Beschreiben könnte man das auch als "begehbare Vision" meint Jonas Klinkenberg. Im Fokus stehen dabei die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Maschine, beziehungsweise moderner Technologie. "Über 20 Künstler, fast 30 Künstler*innen, entwerfen hier ihre Vision von Zukünften – von ihrem Umgang mit Digitalisierung, ihrem Umgang mit der Situation jetzt – und sind darin tatsächlich auf die eine oder andere Art VisionärInnen", sagt Klingenberg, "manche utopisch, manche eher dystopisch, manche beides davon".

Kleine Roboter in jeder Ecke

Installation bei "The Temple" Bildrechte: Dana Ersing Eine Kernkompetenz des Westflügels sind dabei wie so oft automatisierte Figuren mit mechanischen Gliedmaßen. So zappeln in jeder Ecke kleine Roboter. Außerdem kann man eine Installation bestaunen, bei welcher ein geometrischer Körper mit Lautsprechern und einer mit LED-Leisten wechselseitig aufeinander reagieren, als würden sie sich unterhalten. Eine andere Licht- und Klanginstallation wartet darauf, von den Besucherinnen und Besuchern selbst bespielt zu werden – mittels Fußpedal. Im großen Saal wird man unter anderem Teil einer gospelähnlichen Messe, in welcher eine neue Religion der allwissenden Daten begründet wird. Und gegen Ende des Rundgangs kann man sich im Keller des Westflügels dann von einer erstaunlich meditativen Wasser-Installation einlullen lassen – um nur einige wenige Stationen zu nennen, die einen bei "The Temple" erwarten.

"Störung im Selbst?"

Der Rest der interaktiven Ausstellung hält zwar noch mehr als genügend Überraschungen bereit, viel mehr davon vorab verraten sollte man allerdings auch nicht – gerade von den großartigen Live-Performances. Am Ende sollen die Besucherinnen und Besucher vor allem vielfältige und manchmal auch gegensätzliche Eindrücke mitnehmen, meint Jonas Klinkenberg: "Inspiration, Entspannung, das Gegenteil von Entspannung?", fragt er lachend. "Ich weiß nicht, eine Art Störung im Selbst? Reflexion und eine Verbundenheit, aber auch Nicht-Verbundenheit. So in etwa!“