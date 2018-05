Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe jeden Tag die Kraft, ich habe jeden Tag die volle Kontrolle darüber und ich bin in jedem Gespräch gleich professionell. Das geht nicht. Ich bin Mensch, das kriegen Sie nicht hin. Sie haben Momente, wo die Angehören bei Ihnen sind und völlig in sich zusammenfallen und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wie gehe ich damit um? Ich mache Supervisionen, ich reflektiere sehr viel, ich versuche, das auch weitestgehend hier drin in den Räumlichkeiten zu lassen. Das klappt aber auch nicht immer. Dadurch, dass meine Frau das Unternehmen mit mir leitet, sprechen wir auch zu Hause darüber. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, in dem Moment, wo das zur Normalität für einen wird, wo man nur noch den betriebswirtschaftlichen Aspekt in den Vordergrund stellt oder wo einem das eigentlich nicht mehr so nahe geht, ich glaube, in dem Augenblick sollte man aufhören. Denn dann fehlt einem die Empathie, die Angehörigen entsprechend zu begleiten.