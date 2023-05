Gitarre meets Dudelsack

Nach und nach spielen immer mehr Mittelalterbands in der Gothic-Szene, zum Teil verbinden sie mittelalterliche Musik mit Gothic-Elementen. Was Mitte der 90er-Jahre musikalisch losgetreten wird, ist heute so erfolgreich wie nie. Es entstehen Rockbands, die in alten Zeiten wildern – moderne Minnesänger mit Pop-Appeal.

E-Gitarre meets Dudelsack, Rockstruktur mit Minnegesang: Die Bands verrühren historischen und zeitgenössischen Sound zu einem neuartigen Cocktail und verankern ihr Bild vom Mittelalter fest in der Popkultur. Und während die einen beginnen, die düstere Seite ihres Dudelsacks zu erforschen, laden andere ihre Schwermut mit Gitarrendonner auf. Heraus kommt eine der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten: Rammstein.

Goth-Claims als T-Shirt-Sprüche

Schwermut gilt spätestens seit Rammstein als hip, und der Weltschmerz wird endgültig Mainstream, als Ville Valo mit seiner Band HIM die Charts erobert. Er sieht umwerfend aus und singt von Liebe, Tod und unerfüllter Sehnsucht. Der süßliche Gothic-Rock des Finnen bringt eine ganze Generation zum Schluchzen.



Für die Hardliner in der Schwarzen Szene dagegen ist solche Musik nichts anderes als Kommerz. Für die Goths der ersten Stunde, denen es nicht um Lifestyle, sondern ums Anecken und Abgrenzen ging, war diese Popularisierung natürlich ein Problem. Slogans wie "Join Me in Death" standen plötzlich auf T-Shirts und anderen Merchandising-Artikeln. Die finnische Band HIM Bildrechte: Universal Music

Der Ausverkauf der Ideale

Um die Jahrtausendwende steckt die schwarze Szene in einem ziemlichen Dilemma. Auf der einen Seite ist das Goth-Sein populärer als je zuvor, denn nie war es so cool, traurig zu sein. Auf der anderen Seite steht die Subkultur vor dem Ausverkauf ihrer Ideale. Sie verurteilt den Einzug in den Mainstream und kann doch nichts dagegen tun.

Aber gerade die neuen Impulse aus dem Mainstream sind es, die dem Goth eine Verjüngungskur verschreiben. Die jungen Wilden kommen in Scharen, und sie können aus dem Vollen schöpfen. Sie finden ein breites Angebot an Outfits, Lifestyle-Produkten und Musik.

Alles auf Anschlag – Hören mit Schmerzen

Elektro-Bands, die ihre Wurzeln in der Schwarzen Szene haben, beginnen plötzlich, mit neuen Sounds zu experimentieren. Sie nennen diese neue Musik Future Pop und öffnen die Szene für den Techno. Bis tief in die 90er-Jahre hinein hatte sich die Szene immer als Gegenbewegung zum fröhlich hedonistischen Techno gesehen. Plötzlich schien sich dieses Feindbild aufzulösen.



Schier unüberwindbare Grenzen wurden weggefegt. Eine Band aus Mexiko gibt den Tanzwütigen neuen Stoff: Hocico – zu deutsch: "Schnauze!" Sie schlägt deutlich rauere Töne an. Ihre Inspiration finden die Musiker auf den riesigen Rave-Parties, die längst auch Mittelamerika erreicht haben. Erk Aicrag von Hocico Bildrechte: imago images / Future Image