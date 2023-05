War das Verhältnis zwischen WGT und der Stadt Leipzig in den 90er-Jahren so harmonisch wie heute?

In den 90er-Jahren, das sage ich mal so frech, gab es keine Stadt. Ich meine damit, dass es Anfang der 90er-Jahre ganz viel Freiraum gab. Freiraum, den es heute leider so nicht mehr gibt. Wir hatten andere Möglichkeiten, Raum zu nutzen, was zu entwickeln, Vereine zu gründen und Veranstaltungen zu machen.

Diese Kultur- und Clublandschaft, die heute existiert, ist ganz viel aus dieser Zeit damals hervorgegangen. Aus lauter Leuten wie unserer Truppe. Eben weil wir diese Freiheit hatten. Die Reglements kamen erst von Jahr zu Jahr dazu. Mittlerweile sind die Auflagen sehr streng, was Brandschutz oder Lärmschutz angeht.

Und wie waren die Reaktionen aus der Bevölkerung auf das Wave-Gotik-Treffen in den Anfangsjahren?

Die Menschen um uns herum, gerade im Stadtteil in Connewitz, waren neugierig und aufgeschlossen. Na ja, manche haben sich bestimmt gefragt: Was sind das für Leute? Manche haben bisschen geguckt. Aber das war nicht negativ. Im Gegenteil, man ist viel ins Gespräch gekommen. Wir haben uns viel mit allen um uns herum unterhalten. Die Leute haben auch viel gefragt und waren offen. Erst in den Folgejahren und in späteren Jahren haben wir uns als Szene mit dem WGT rechtfertigen müssen.

Die Wave-Gotik-Treffen galten in 90er-Jahren auch als erstes Zusammentreffen mit der Schwarzen Szene aus dem Westen. Wie haben Sie das empfunden?

Das war kein Thema. Wir waren ja alle Gruftis. Zumindest bei uns Machern war es kein Thema. Klar, im Westen gab's die dunklen Sachen schon eher zu kaufen – wir dagegen haben sie selbstgemacht und uns zusammengestellt. Außerdem war für uns Dunkle im Osten das Anders-sein-wollen ja keine politische Schiene, sondern eine Haltung gegen den Mainstream. Es ging darum zu zeigen: Ich sehe anders aus, ich bin anders. Bei mir war es auch eine Art Revolte gegen das Elternhaus.

Wir wollten keine kommerzielle, bunte Partywelt. Wir wollten was zusammen machen, einfach gute Musik hören und zusammen sein. Das war eigentlich, was uns verbunden hat. Iris Rackwitz

Während Punks provoziert haben und auch mal aggressiv waren, waren wir friedlich. Wir waren einfach interessiert an der Musik, an der Lebensart, an der Architektur. Mich persönlich hat besonders interessiert, wie Menschen in früheren Jahrhunderten gelebt haben, vor allem die Musik war mir wichtig. Dunkle Romantik bedeutete aber auch, viel über den Tod und über das Leben nachzudenken und sich darüber zu unterhalten. Wir wollten keine kommerzielle, bunte Partywelt. Wir wollten was zusammen machen, einfach gute Musik hören und zusammen sein. Das war eigentlich, was uns verbunden hat.