Doch nicht alle Jugendlichen identifizierten sich vollständig mit der rüpelhaft-aggressiven Ansprechhaltung des Punk. Zum Glück tauchten in seinem Schlepptau auch andere musikalische Jugendkulturen auf, die für jeden Individualisten eine Heimstatt bilden konnten. Der Punk hatte den Gedanken etabliert, dass jeder Musik machen kann, wenn er nur seine Botschaft glaubwürdig überbringt. Und so kam es zu einer wahren Explosion der musikalischen Stile, von Dark Wave, Gothic Rock bis später zu EBM, Neofolk oder Neoklassik. Auch kommerziell erfolgreiche Musikrichtungen wie Neue Deutsche Welle oder Synthpop haben ihre Basis in dem Gedanken des "Das-kann-ich-auch".

Unabhängig vom Mainstream

Der Begriff, der all das umklammerte, war "Independent", die Musiker fühlten sich unabhängig von etablierten Musikrichtungen, Plattenfirmen und vermeintlich nötigen Musikkenntnissen. Bis in die 90er-Jahre hinein wurde Independentmusik auch als Überbegriff für diese musikalische Vielfalt benutzt. Da die Übernahme von Westbegriffen in der DDR bekanntermaßen etwas komplizierter war, vor allem, wenn sie Englisch waren, etablierte sich hier die Bezeichnung "Die anderen Bands".

Die Entwicklung in der DDR

Und von denen gab es ab Mitte der 80er-Jahre plötzlich sehr viele. Der Punk hatte auch in der DDR zahlreiche Musikgruppen hervorgebracht, von Müllstation aus Eisleben über die Berliner Feeling B bis zur Erfurter Band Schleim Keim. Nun folgten Bands, die neue musikalische Wege gingen, inspiriert vom Punk, aber avantgardistischer – und auch düsterer.

Ab 1986 gab es für diese Bands beim Radiosender DT64 eine eigene Radiosendung: "Parocktikum", in der die Jugend gierig düstere Klänge von internationalen Bands wie Bauhaus, Dead can Dance, Clan of Xymox, The Sisters Of Mercy oder Joy Division aufsaugen konnte und ihnen zudem die Bands aus dem Untergrund des eigenen Arbeiter- und Bauernstaates zu Gehör kamen.

Hier finden Sie eine Auswahl der Bands, die in der Endphase der DDR und bis nach der Wende eine wichtige Rolle für die schwarze Szene spielten:

Ornament & Verbrechen / The Local Moon

Eines der wohl eigenständigsten Projekte der DDR ist Ornament & Verbrechen um die Brüder Ronald und Robert Lippok, benannt nach einem Buchklassiker des Architekten Adolf Loos. Die Berliner betraten die musikalische Bühne bereits 1983 und treten bis heute sporadisch auf. Inspiriert von Industrial-Bands wie Einstürzenden Neubauten, Throbbing Gristle oder Cabaret Voltaire schienen sie vor Kreativität überzuquellen, was sich unter anderem darin zeigte, dass sie zahlreiche Nebenprojekte ins Leben riefen, darunter ab 1987 mit The Local Moon eines der dunkelsten der DDR. Sie vollbrachten das Kunststück, 1988 unter dem Radar der DDR-Offiziellen eine eigene LP, "Local Moon", herauszubringen, als Single-Beilage der DDR-Untergrund-Zeitschrift "Verwendung". Leider blieb die Band relativ unbekannt, jedoch erlangten ab Mitte der 90er-Jahre Folgeprojekte wie Tarwater und To Rococo Rot mehr Bekanntheit.

Die Art

Eine der "anderen Bands" ist die 1985 gegründete und auch heute noch aktive Leipziger Gruppe Die Art. Sie spielen Post Punk bis Dark Wave. Ihre anfangs zumeist englischen Texte stecken voller Melancholie und düsterer Poesie. Ihr Song "Sie sagte" erschien 1989 auf der "Parocktikum"-LP, die das Spektrum der anderen Bands des Ostens vorstellte. In der Szene eher umstritten war ihr Auftritt beim letzten FDJ-Pfingsttreffen 1989 vor 10.000 Zuschauern. Doch man war nicht nachtragend, bis heute ist die Band beliebt und hat zahlreiche Alben veröffentlicht. Aktuell befinden sie sich auf Tour.

Die Vision

Auch Die Vision, 1985 in Berlin zunächst als Komakino gegründet, spielte betont dunkle Klänge. Hier deutet schon der Name lautmalerisch auf die Inspiration durch die Post-Punk-Götter Joy Division, zudem war der Ursprungs-Bandname Komakino ein Songtitel der britischen Band. Im April 1988 spielten sie im Hof der Berliner Hoffnungskirche als Vorgruppe der westdeutschen Punkband Die Toten Hosen bei einem Konzert, das aus Angst vor der DDR-Staatsmacht geheim geplant wurde und erst kurz vor dem Spielbeginn durch Mund-zu-Mund-Propaganda publik wurde. Dennoch kamen mehrere Dutzend Fans, für die dieses exklusive Erlebnis garantiert unvergesslich geblieben ist.

Rosengarten

Dass auch abseits großer Städte spannende Musik entstehen kann, hat die 1986 in Salzwedel gegründete Band Rosengarten bewiesen. Ihr Bandname sollte eigentlich Funeral Of Sores beziehungsweise Rosegarden lauten (beide inspiriert vom Bauhaus-Song "Rosegarden Funeral of Sores"), das schien den DDR-Offiziellen jedoch zu gefährlich zu sein. Erst mit dem Kompromissnamen Rosengarten konnten sie auch offiziell auftreten. Da eine offizielle Schallplatten-Veröffentlichung in der DDR für Bands dieser Spielart nahezu aussichtslos war, veröffentlichten sie eigenständig drei Tapes. Unterstützung erhielten sie jedoch vom Macher der Sendung "Parocktikum", Lutz Schramm, der ein Konzert der Band in seiner Sendung ausstrahlte. Und dann klappte es sogar mit einer LP-Veröffentlichung: 1989 erschien ihr Song "Bessere Zeiten" auf der "Parocktikum"- Compilation des DDR-Labels Amiga.

Love is Colder than Death

Um 1989 zunächst als Six Bones gegründet, zählt die Leipziger Band Love is Colder than Death auch international zu den erfolgreichsten Goth-Bands des Ostens. Der Bandname ist anglisiert dem Filmtitel "Liebe ist kälter als der Tod" von Rainer Werner Fassbinder entlehnt. Zunächst 1991 mit düsteren Electroklängen und der Single "Wild World" auftretend, etablierten sie mit dem im gleichen Jahr erschienen Debütalbum "Teignmouth" ihren eigenen Sound in einer Mischung aus Mittelalter, Electro und Weltmusik. Ihre Musik ist häufig sakral-getragen, vor allem durch den weiblichen Gesang. Sie haben zahlreiche Alben veröffentlicht und sind bis heute aktiv. Beim WGT traten sie bislang sechs Mal auf.

Age of Heaven

Age of Heaven aus Leipzig betrat zwar erst 1991 die musikalische Bühne, kann sich jedoch einen in Szenekreisen beeindruckenden Erfolg in die Bandgeschichte schreiben: Sie eröffneten 1992 das erste Wave-Gotik-Treffen in Leipzig. Bis heute traten sie dort viermal auf – eigentlich sogar fünfmal, denn bereits 1991 spielten sie beim "Moonchild-Festival", das als Vorläufer des WGT gilt. Ihr Gothic-Rock ist hörbar beeinflusst von den Hohepriestern der Düsternis: The Sisters of Mercy. Immer wieder löste sich die Band auf, fand sich aber genauso regelmäßig wieder für einige Auftritte zusammen.

