In Liverpool war ihr Name unglücklicherweise Programm, in Leipzig hingegen waren sie für viele die Nummer 1. Und obwohl die Bühne auf der agra nicht mal annähernd so glamourös aussieht, wie die beim ESC, ist für Lord of the Lost am Freitagabend ein langersehnter Traum in Erfüllung gegangen: einmal Headliner beim WGT sein. Mit allem, was zu einer klassischen Show der Hamburger Musiker gehört: glitzernde Ganzkörper-Anzüge, spektakuläre Licht- und Nebelshows, feuerrote Frisuren und eine Liebeserklärung an ihre Fans.