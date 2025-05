Auch Anything Box müssen sich dann durch die 90er-Jahre schlagen, in der der wavige Synth-Pop droht, in den Tiefen der Musikgeschichte zu verschwinden. Aber sie halten sich wacker, veröffentlichen unermüdlich Alben und spielen da live, wo man sie sehen und zu ihrer Musik tanzen will. Zahlt sich aus – Anything Box leben immer noch und kommen nun endlich 2025 zum ersten Mal zum WGT!

Public Image Ltd.: Erfinder des Post-Punk

Ganz andere Baustelle, ganz anderer Ansatz und doch 80er! Ende der 70er-Jahre, als mit den Sex Pistols der Punk für den Moment implodierte, suchte deren Ex-Frontmann John Lydon genervt und gelangweilt eine neue musikalische Heimat. Der Weg zu Public Image Ltd. – Kurz PIL – führte über einen Jamaica Trip, Dub, Jazz und New Wave. Es gibt Experten, die Lydon und seine wechselnden Mitstreiter als die wahren Erfinder des Post-Punk sehen. Haben sie doch in ihrer experimentierfreudigen Suche nach dem Punk-Ende und der konsequenten Verweigerung jeglicher neu auftauchenden Strömung Maßstäbe gesetzt.

Bildrechte: IMAGO / Carsten Thesing

Es gibt den Hit ("This is not a love song") genauso wie der soundgewordene Zeitgeist-Stinkefinger "Album" (ja, ein Album), bei dem Lydon sich zusammen mit Größen wie Ginger Baker oder Ryuichi Sakamoto austobte und angeblich sogar Miles Davis kurz bei den Sessions vorbeischaute, um zu loben. Ebenso eine WGT-Premiere!

Nouvelle Vague: Interpretieren die Achtziger neu

Ja – DAS ist Musik mit der Referenz als Konzept! Gegründet Anfang der 2000er-Jahre konnte man fürchten, dass sich der Witz vom viermaligen Wortspiel (Neue Welle – New Wave – Nouvelle Vague – Bossa Nova) schnell totlaufen würde. Einmal geschmeidig durch den Hit-Kanon der 80er-Jahre gesurft, New Order oder Depeche Mode durch den Cover-Mixer gedreht und ein paar Platten verkauft (um genau zu sein angeblich mehr als 200.000!). Das geht einmal gut, dachte man.

Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

Aber einerseits merken die beiden Franzosen Marc Collin und Oliver Libeaux, wie gut ihre entspannten Easy-Listening-Übersetzungen der alten Gassenhauer ankommen. Und ihnen wird klar, welch großen Fundus es da noch auszuschlachten gibt. Und als dann spätestens beim dritten Album auch diverse Original-Interpreten wie Ian McCulluch oder gar Martin Gore die Neuinterpretationen durch Mitwirkung veredeln, ist der Erfolg auch amtlich beglaubigt. Nach 2016 kommen Nouvelle Vague schon zum zweiten Mal zum WGT.

