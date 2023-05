Larissa Iceglass und William Maybelline geben sich gerne als wahre Romantiker der Moderne, die William Wordsworth bewundern, von der Schönheit der Jugendstil-Ästhetik fasziniert sind, britische Küsten und nächtliche Wälder erkunden und sich vom Berlins Großstadtleben inspirieren lassen. Der Sound ihres Duos Lebanon Hanover hat daher viele Gemeinsamkeiten mit der Zerbrechlichkeit und Eleganz des französischen Cold Wave, den subtilsten Elementen des Goth Rock und der Minimal-Wave-Ästhetik. Eine perfekte Kombination, um auf dem WGT Emotionen, Zerrissenheit, Sehnsucht, Liebe und Melancholie poetisch und musikalisch auszudrücken. Lebanon Hanover spielen auf dem WGT 2023. Ihre Musik ist inspiriert vom Postpunk der 1980er-Jahre. Bildrechte: imago images/Scanpix

Weitere Informationen Wann?

28. Mai 2023



Wo?

Wave-Gotik-Treffen Leipzig, genauer Ort wird noch bekannt gegeben

Die Chameleons, die sich 1981 in Manchester gründeten, könnte man gut in die Rubrik "unterschätzt und dennoch Kult" einordnen. Denn einerseits sind sie eine der einflussreichsten Gitarrenbands Englands und haben mit ihrem Postpunk noch Indie-Bands der Neunziger und Nullerjahre wie Slowdive, The National und Interpol stark inspiriert, andererseits blieb ihnen der große Durchbruch immer verwehrt. Nun hat Sänger und Bassist Mark Burgess einige seiner Mitmusiker zusammengetrommelt, um auf Tour zu gehen und das das komplette zweite Album von 1985 zu spielen: "What Does Anything Mean? Basically". Vielen Fans wird das basically sehr viel bedeuten. Die Kultband The Chameleons kommen für ein Konzert auf dem WGT 2023 nach Leipzig. Bildrechte: IMAGO/Gonzales Photo

Weitere Informationen Wann?

26. Mai 2023



Wo?

Wave-Gotik-Treffen Leipzig, genauer Ort wird noch bekannt gegeben

Wie in einem verschwommenen Traum mischt das britische Duo KVB hallgetränkten Shoegaze mit minimalistischen elektronischen Sounds und schafft so einen zarten, flüchtigen Sound. Gegründet 2010 von Nicholas Wood und Kat Day, starteten KVB mit einer Reihe von limitierten Kassetten- und Vinyl-Veröffentlichungen, bevor 2012 ihr erstes Album "Always Then" erschien. Mehr und mehr erinnern sie seitdem an Neo-Psychedelia-Acts wie A Place To Bury Strangers oder alte Postpunk-Helden wie The Jesus And Mary Chain. Dennoch werden The KVB nicht müde zu betonen, dass sie sich keineswegs als eine jener Formationen verstehen, auf die Schlagwörter wie retro oder vintage passten. "Dunkle Dinge haben mich schon immer fasziniert", sagt Wood. "So wie die düstere Seite der Popmusik." Und die zeigen sie ganz wunderbar.

Weitere Informationen Wann?

Termin wird noch bekannt gegeben



Wo?

Wave-Gotik-Treffen Leipzig, genauer Ort wird noch bekannt gegeben

Olli Schulz hatte Recht, als er meinte, Betterov werde "durch die Decke gehen, der Typ. Um den muss man sich keine Sorgen machen." Und in der Tat, bei dem Thüringer kann man durchaus von einem Hype reden. Die Tour zu seinem Debüt-Album "Olympia" im letzten Jahr war komplett ausverkauft. Vielleicht liegt der Erfolg darin begründet, dass seine zwischen Indierock und Post-Punk angesiedelten Songs die großen Themen seiner Generation behandeln: Aufwachsen in der Provinz und wie das ist, wenn das Zuhause nicht mehr der Ort ist, an dem man bleiben kann. Oder den Druck, der aus den unendlichen Möglichkeiten und dem Zwang zur Selbstoptimierung entsteht und der so groß wird, dass man es am Ende vielleicht gar nicht aus dem eigenen Zimmer schafft. Wir empfehlen daher allen, es beim WGT für dieses Konzert aus dem eigenen Zelt zu schaffen. Auf dem WGT 2023 spielen auch Newcomer wie der Thüringer Musiker Betterov. Bildrechte: MDR/Sabrina Gierig

Weitere Informationen Wann?

26. Mai 2023



Wo?

Wave-Gotik-Treffen Leipzig, genauer Ort wird noch bekannt gegeben

Kælan Mikla haben sich gegründet, nachdem sie im Januar 2013 den ersten Platz bei einem Poetry Slam in der Stadtbibliothek gewonnen hatten. Seitdem packen die drei jungen Frauen ihre lyrischen Texte über innere Verwirrung in dunkle, düstere Melodien. Die meisten Songs bestehen nur aus schweren Bässen, Schlagzeug und Schreien mit einigen weicheren, melodischen Synthie-Parts dazwischen. Als "no wave, poetry punk" bezeichnen die Isländerinnen ihr Genre selbst. Zu ihren beeindruckenden Live-Auftritten gehört auch meistens eine Art Performance-Kunst, die das Publikum in eine melancholische Trance zu versetzen vermögen. Postpunk, Dark Wave und Gothic aus Island: Kælan Mikla spielen auf dem WGT 2023. Bildrechte: IMAGO/Gonzales Photo

Weitere Informationen Wann?

Termin wird noch bekannt gegeben



Wo?

Wave-Gotik-Treffen Leipzig, genauer Ort wird noch bekannt gegeben

Die Themen der Band Gewalt sind nach eigener Aussage: "Verdichtung der Unmöglichkeit und Unentrinnbarkeit unserer Existenz". Es könnte also durchaus verstörend werden, wenn Frontmann Patrick Wagner, der vor über 20 Jahren bei der Noiserock-Band Surrogat sang, mit den Musikerinnen Helen Henfling und Jasmin Rilke auf der Bühne des Museumskellers laut werden. Viertes offizielles Bandmitglied: der Drumcomputer DM1. Seine kalten Beats treffen auf Sludge-Gitarren, zu denen Wagner wütende Worte singt und schreit über Schmerz und Gier und über das Nichts, das da ist. Es wird ein Konzert voller – noch mal Selbstauskunft der Band – "Wucht, Intensität, Emotion". Die Berliner Noiserock-Band Gewalt wird zum Wave-Gotik-Treffen 2023 in Leipzig auftreten. Bildrechte: IMAGO / Votos-Roland Owsnitzki

Weitere Informationen Wann?

26. Mai 2023



Wo?

Wave-Gotik-Treffen Leipzig, genauer Ort wird noch bekannt gegeben

Aus Polen kommt Mariusz Łuniewski mit seinem Postpunk-Projekt undertheskin, das mit seinem selbstbetitelten Debüt und zuletzt mit dem dem Nachfolger-Album "N E G A T I V E" weltweit Erfolge feierte. Doppelter-Espresso-Postpunk nennt er seine Musik selbst, was insofern passt, dass sie schwarz ist und wach macht. Man könnte sie auch als pulsierende Mischung aus Post-Punk-Gitarren, 80er-Jahre-Drum-Machines, minimalen Synthesizer-Wellen und eiskaltem Gesang beschreiben. Sicher ist: Sie geht unter die Haut!