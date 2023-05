Die Chameleons, die sich 1981 in Manchester gründeten, könnte man gut in die Rubrik "unterschätzt und dennoch Kult" einordnen. Denn einerseits sind sie eine der einflussreichsten Gitarrenbands Englands und haben mit ihrem Postpunk noch Indie-Bands der Neunziger und Nullerjahre wie Slowdive, The National und Interpol stark inspiriert, andererseits blieb ihnen der große Durchbruch immer verwehrt. Nun hat Sänger und Bassist Mark Burgess einige seiner Mitmusiker zusammengetrommelt, um auf Tour zu gehen und das das komplette zweite Album von 1985 zu spielen: "What Does Anything Mean? Basically". Vielen Fans wird das basically sehr viel bedeuten.

Wie in einem verschwommenen Traum mischt das britische Duo KVB hallgetränkten Shoegaze mit minimalistischen elektronischen Sounds und schafft so einen zarten, flüchtigen Sound. Gegründet 2010 von Nicholas Wood und Kat Day, starteten KVB mit einer Reihe von limitierten Kassetten- und Vinyl-Veröffentlichungen, bevor 2012 ihr erstes Album "Always Then" erschien. Mehr und mehr erinnern sie seitdem an Neo-Psychedelia-Acts wie A Place To Bury Strangers oder alte Postpunk-Helden wie The Jesus And Mary Chain. Dennoch werden The KVB nicht müde zu betonen, dass sie sich keineswegs als eine jener Formationen verstehen, auf die Schlagwörter wie retro oder vintage passten. "Dunkle Dinge haben mich schon immer fasziniert", sagt Wood. "So wie die düstere Seite der Popmusik." Und die zeigen sie ganz wunderbar.