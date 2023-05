In unmittelbarer Nachbarschaft zum Leipziger Nordfriedhof befindet sich der Alte Israelitische Friedhof. Er ist die zweite belegte Ruhestätte für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger Leipzigs und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Zur damaligen Zeit wuchs die jüdische Gemeinschaft in der Messestadt stark an, was den Ersten Israelitischen Friedhof im Leipziger Johannistal bald an seine Grenzen brachte. Nach jüdischem Ritus haben Verstorbene ewiges Ruherecht, was bedeutet, dass ihre Grabstätten nicht neu vergeben werden.

Grabstein der ersten Beisetzug auf dem Alten Israelitischen Friedhof in Leipzig Bildrechte: MDR/Tom Himmelmann