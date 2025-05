Um die Baustelle zu umgehen, bietet sich eine Anreise mit der S-Bahn an: Mit dieser können Sie bis zur Haltestelle "Leipzig-Connewitz" fahren und dort in die Straßenbahnlinie 11 umsteigen. Diese bringt Sie in nur sechs Minuten zur Haltestelle "Straßenbahnhof Dölitz" am agra-Gelände.