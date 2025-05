Bildrechte: imago images / snapshot

Tickets, Camping, Nahverkehr WGT 2025 in Leipzig – Nützliche Tipps zu Besuch und Anreise

Hauptinhalt

27. Mai 2025, 12:38 Uhr

Nicht mehr lange bis zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig! Vom 6. bis 9. Juni 2025 ist es wieder so weit. Wer dabei sein will, muss jetzt die letzten Vorbereitungen treffen: Tickets besorgen, die Anreise planen und eine Unterkunft organisieren. Für einen reibungslosen Besuch gibt es hier alle wichtigen Infos zum Kartenverkauf, Camping sowie zur Anreise mit Auto, Tram oder S-Bahn. Dazu gibt es eine Übersicht der Highlights beim WGT.