Wer sein WGT-Ticket nicht im Vorverkauf besorgt hat, kann es kurzfristig auch vor Ort an den Tageskassen auf dem agra-Gelände oder am Hauptbahnhof kaufen. Tageskarten sind – wie im Vorverkauf – auch dort nicht erhältlich.

Wenn Sie mit dem Auto anreisen, können Sie an allen Festivaltagen auf dem WGT-Parkplatz am agra-Park parken. Die Parkvignette, die an allen Festivaltagen gilt, kostet 20 Euro und ist sowohl im Vorverkauf als auch vor Ort erhältlich.