Seit vielen Jahren gehört das Heidnische Dorf mit seinem Wikingerlager zum festen Bestandteil des WGTs und ist ein beliebtes Ziel für Mittelalterfans jeden Alters. Rund um das Torhaus Dölitz zeigen eine Vielzahl von Künstlern wie Rittern, Kräuterhexen und Artisten ihre Talente. Währenddessen sind auf den beiden Bühnen Folk- und Metal-Bands zu hören. Darüber hinaus gibt es Stände mit Handwerk und historischen Speisen.

Mit der Lindenburg kommt in diesem Jahr ein neuer, familienfreundlicher Bereich hinzu: Das abgeschlossene Areal am hinteren Ende des Geländes bietet Ruhe vom Konzerttrubel. Ein von Linden eingerahmter Platz, der für Kinder reserviert ist – hier können sie spielen, toben, basteln den Geschichten im Märchenzelt folgen oder sich mit Farben und Glitzer in eine Wikingerprinzessin verwandeln lassen. Beim "Gotischen Kinderspektakel" im Heidnischen Dorf bei Dölitz gibt es für Kinder viel zu erleben. Bildrechte: Treffen & Festspielgesellschaft für Mitteldeutschland mbH

Mehr Informationen zum Kinderspektakel 25. Heidnisches Dorf mit Wikingerlager

und Gotischem Kinderspektakel

Vom 26. bis 29. Mai 2023



Am Torhaus Dölitz

Helenenstr. 24

04279 Leipzig



Öffnungszeiten:

Pfingstfreitag bis -montag: täglich ab 11 Uhr



Tageskarte (ab 18 Jahren): 20 Euro

Schüler, Schülerinnen, Studierende: 5 Euro

Kinder unter 12 Jahre frei



Der Zutritt mit WGT-Bändchen ist kostenfrei.

In der Nähe des Heidnischen Dorfes und des Agra-Festivalgeländes steht das 300 Jahre alte Torhaus in Dölitz – eines der wenigen noch erhaltenen barocken Gebäude in Leipzig. Im Inneren befindet sich das Zinnfigurenmuseum, das zu den größten seiner Art in Europa zählt. Besucher*innen können in der Dauerausstellung auf drei Etagen etwa 100.000 Figuren betrachten und dabei viel über die Geschichte der Region und die Herstellung von Zinnfiguren lernen. Die kunstvoll gestalteten Figuren und großen Dioramen, die historische Ereignisse wie die Leipziger Völkerschlacht darstellen, ermöglichen eine spannende Zeitreise, die auch für Kinder faszinierend ist. Das Zinnfigurenmuseum stellt mit Liebe zum Detail historische Szenen und Orte nach – wie den Leipziger Markt um 1700. Bildrechte: Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz

Mehr Informationen zum Zinnfigurenmuseum Zinnfigurenmuseum

im Torhaus Dölitz

Helenenstraße 24

04279 Leipzig



Die aktuelle

Öffnungszeiten:

Pfingstfreitag bis -montag: von 10 bis 17 Uhr



Achtung: Der Zugang zum Museum ist am Pfingstwochenende nur mit Eintrittskarte für das Heidnische Dorf möglich.

Traditionell findet am WGT-Freitag im Clara-Zetkin-Park das "Viktorianische Picknick" statt. Hunderte von Wave-Gotik-Fans versammeln sich in prächtigen Kostümen vom Barock bis zum Rokoko, manchmal auch mit fantastischen Elementen gemischt, um das 18. Jahrhundert wieder aufleben zu lassen. Kinder sind ebenfalls willkommen und sind von den vielen weiß gepuderten Gesichtern, extravaganten Perücken und dem kunstvoll verzierten Geschirr begeistert. Der große Park mit seinen zahlreichen Spielplätzen bietet Familien auch die Möglichkeit, sich in der Sonne zu entspannen und im Stil vergangener Zeiten zu picknicken. Um nicht ins Fettnäpfchen zu treten, sollten Interessierte sich angemessen festlich oder historisch kleiden. Das Viktorianische Picknick zum WGT ist auch für Familien ein beliebtes Ausflugsziel. Bildrechte: dpa

Mehr Informationen zum Viktorianischen Picknick Clara-Zetkin-Park

04107 Leipzig



Freitag, 26. Mai 2023

etwa 14 bis 17 Uhr

Viktorianisches Picknick im Bereich zwischen Anton-Bruckner-Allee, Musikpavillon und Teich



Speisen und Getränke, Decken, Geschirr und Besteck müssen mitgebracht werden.



Die Veranstalter freuen sich über alle, die dem Anlass entsprechend gekleidet erscheinen.



Freier Eintritt

Auf dem Festival-Programm stehen jedes Jahr auch einige Events in Leipziger Museen. So beteiligt sich 2023 zum Beispiel das Grassi Museum für Angewandte Kunst mit einer Veranstaltung namens "Grassi goes Gotik" – die auch für ältere Kinder interessant ist. Bei einer Tour durch die Ausstellung nehmen Besucher*innen gemeinsam mit einer Expertin die Kleidermode des Empire unter die Lupe. Denn im ausgehenden 18. Jahrhundert wandelte sich die Mode kollosal. Anhand der ausgestellten Kostüme kann man diese turbulente Zeit genauer betrachten und Konstruktion, Trageweise und Unterbau genauer anschauen. Eltern und Kinder können das WGT zusammen genießen. Bildrechte: MDR / Jeannine Völkel