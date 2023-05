In der Nähe des Heidnischen Dorfes und des Agra-Festivalgeländes steht das 300 Jahre alte Torhaus in Dölitz – eines der wenigen noch erhaltenen barocken Gebäude in Leipzig. Im Inneren befindet sich das Zinnfigurenmuseum, das zu den größten seiner Art in Europa zählt. Besucher*innen können in der Dauerausstellung auf drei Etagen etwa 100.000 Figuren betrachten und dabei viel über die Geschichte der Region und die Herstellung von Zinnfiguren lernen. Die kunstvoll gestalteten Figuren und großen Dioramen, die historische Ereignisse wie die Leipziger Völkerschlacht darstellen, ermöglichen eine spannende Zeitreise, die auch für Kinder faszinierend ist.

Das Zinnfigurenmuseum stellt mit Liebe zum Detail historische Szenen und Orte nach – wie den Leipziger Markt um 1700. Bildrechte: Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz