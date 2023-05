Der Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke ist eine Art Rockstar seines Fachs und gehört inzwischen zu den Stammgästen des WGT. In diesem Jahr lädt er an drei Terminen zur "Alien-Autopsie". Dabei geht der Forensiker auf humorvolle Weise Spuren nach, die ins US-amerikanische Roswell des Jahres 1947 führen: Dort weisen ein verschwommener Schwarz-Weiß-Film und Zeugenaussagen auf außerirdisches Leben hin. Benecke prüft die biologische Möglichkeit dieses Wesens und seiner Todesursache. Im Vortrag kann es zuweilen blutig zugehen, schließlich haben wir es mit einer Leiche zu tun – wenn auch von einem anderen Stern.

Im Kupfersaal in der Leipziger Innenstadt findet am Freitag und Samstag das Wissens-Festival "Wissenschaft trifft Freundschaft" statt. Das Programm besteht aus Lesungen, Vorträgen und Diskussionsrunden – die alle eins verbindet: die Liebe zu Wissenschaft und Kultur.

Der Jenaer Künstler Axel Thielmann bringt zwei musikalisch-literarische Programme mit zum WGT. Im Krystallpalast-Varieté präsentiert er zum einen am Pfingstsamstag seine Interpretation von "Hänsel und Gretel". Für ihn geht es in diesem Märchen auch um versuchten Kindsmord und Kannibalismus. So präsentiert er ein "schaurig schönes Drama in Klängen und Sprache". Gemeinsam mit Claudia Gräf und Tilo Augsten steht er am Pfingstsonntag erneut auf der Bühne, diesmal zum Thema Liebe, sexuelle Anziehung und die Abgründe der menschlichen Natur.