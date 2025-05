Bilder von 2024 Viktorianisches Picknick beim WGT: Die spektakulärsten Outfits in Leipzig

28. Mai 2025, 14:51 Uhr

Das Viktorianische Picknick ist eines der Highlights beim Wave-Gotik-Treffen in Leipzig und zieht jedes Jahr tausende Fans von Gothic, Barock und Steampunk in den Clara-Zetkin-Park. Dort präsentieren sich Besucher in aufwendig gestalteten Outfits – im vergangenen Jahr waren besonders viele gehörnte Teufel, Horror-Clowns und majestätische Gothic-Queens mit Diadem zu sehen. Hier findest du die schönsten Bilder vom Viktorianischen Picknick beim WGT 2024.