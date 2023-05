Der erste WGT-Tag ist fast rum – nun kann das Schwarze Nachtleben beginnen. Der Felsenkeller in Lindenau veranstaltet zum Beispiel eine "Depeche Mode und 80er-Party" und das Stadtbad lädt zum dunkelromantischen Tanz. Im Täubchenthal gibt es unter dem Motto "When We Were Young" oldschool Gothrock und Postpunk. Egal, für welche Party Sie sich entscheiden – wir wünschen viel Spaß. Bis morgen!

Im Täubchental im Leipziger Westen gibt es Freitagnacht zum WGT Gothrock und Postpunk. Bildrechte: imago/Seeliger