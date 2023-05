26. bis 29. Mai 2023 WGT 2023 aktuell: Die volle Dröhnung Musik!

Leipzig ist im WGT Fieber: Vom 26. bis 29. Mai 2023, wie gewohnt zu Pfingsten, zieht das Wave-Gotik-Treffen Tausende Fans der schwarzen Szene in die Stadt. Erster Höhepunkt am Freitag war das Viktorianische Picknick, mit dem das WGT traditionell eröffnet wird – in diesem Jahr war der Andrang besonders groß. Und dann feierten auch noch 70.000 Fans das Konzert von Depeche Mode auf der Leipziger Festwiese – kein Teil des WGT-Programms, aber im Publikum waren auch viele WGT-Besucher*innen. Hier halten wir Sie während des Festivals über die Highlights, Wissenswertes rund um das WGT 2023 und das Geschehen in Leipzig auf dem Laufenden.