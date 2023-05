Alexander Veljanov trat vor 20 Jahren zum ersten Mal mit seiner Band Deine Lakaien beim Wave-Gotik-Treffen in Leipzig auf und ist sozusagen ein WGT-Urgestein. Zum 30. Jubiläum des Festivals erzählt er, was das große Treffen der schwarzen Szene für ihn so einzigartig macht.



"Das ist wie ein riesiges internationales Familienfest. Ich kenne kein vergleichbares Festival, das ich persönlich erlebt habe", so Veljanov. "Die ganze Stadt wird über Pfingsten bespielt. Man hat simultan zig Möglichkeiten nicht nur Konzerte, sondern auch andere kulturelle Angebote wahrzunehmen. Und dann natürlich die großen Meetings in den Parks", schwärmt der Musiker.

Alexander Veljanov (vorne) ist Sänger der Band Deine Lakaien. Bildrechte: Deine Lakaien/Odyssey Music Network