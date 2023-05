Der zweite Festivalabend ist im vollem Gange und wenn das Konzert-Programm beendet ist, geht die Nacht erst so richtig los! Auf den zahlreichen Partys dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Unter dem Motto "When We Were Young" kann etwa im Täubchenthal zu Oldschool Gothrock und Postpunk getanzt werden. Im Tanzcafé Ilses Erika legt unter anderem WGT-Gründer Sandro Standhaft 80s Underground, New Wave und Gothic Rock auf und im Soltmann findet die "Nine Inch Nails Party" statt.



Wer früh ins Bett gehen, aber das WGT trotzdem nicht verpassen will, dem sei das WGT-Spezial zum 30. Wave-Gotik-Treffen im MDR KULTUR Radio empfohlen. Bis 6 Uhr am Sonntagmorgen laufen hier Musik, DJ-Sets und Gespräche. Ob vor dem Radio oder im Club – wir wünschen Ihnen eine schöne WGT-Nacht und sind morgen wieder mit aktuellen Infos rund ums WGT für Sie da.