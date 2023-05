So. 28.05., 10:06 Uhr | Bestes Wetter beim WGT 2023

Tag 3 beim WGT 2023: Am Pfingssonntag zeigt sich das Wetter wieder von seiner besten Seite. Sonne soweit das Auge reicht. Das freut auch die Festivalbesucher*innen. Bildrechte: MDR/Jeannine Völkel

Hier der Wetterbericht für den dritten WGT-Tag: Sonne, Sonne und Sonne. Der Pfingstsonntag startet wolkenlos. Das Wave-Gotik-Treffen hat bereits den dritten Tag in Folge bestes Wetter. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so. Das Thermometer kraxelt wieder auf über 20 Grad. Also ausreichend trinken, stilecht versteht sich!

Zwei Männer stoßen beim WGT 2023 in Leipzig mit Trinkbechern in Schädeloptik an. Bildrechte: dpa

So. 28.05., 8:21 Uhr | Tolle Konzerte von Betterov und Edwin Rosen

Im Stadtbad Leipzig fanden am Samstag unter anderem Konzerte von Betterov und Edwin Rosen statt und begeisterten das Publikum.

Edwin Rosen bei seinem WGT-Auftritt im Stadtbad Leipzig Bildrechte: Hendryk Proske/MDR

Betterov, der musikalisch an Interpol und The Smiths erinnert, war zum ersten Mal beim Wave-Gotik-Treffen und konnte leider nur vier bis fünf Songs seines Debütalbums "Olympia" spielen, bevor er krankheitsbedingt abbrechen musste. Diese Entscheidung fiel ihm sichtlich schwer, aber die Erkältung kannte keine Gnade.

Der Musiker Betterov bei seinem WGT-Auftritt im Stadtbad Leipzig. Bildrechte: Hendryk Proske/MDR

Sa. 27.05., 21:55 Uhr | Auf in die WGT-Nacht – in Leipzig und im Radio

Der zweite Festivalabend ist im vollem Gange und wenn das Konzert-Programm beendet ist, geht die Nacht erst so richtig los! Auf den zahlreichen Partys dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Unter dem Motto "When We Were Young" kann etwa im Täubchenthal zu Oldschool Gothrock und Postpunk getanzt werden. Im Tanzcafé Ilses Erika legt unter anderem WGT-Gründer Sandro Standhaft 80s Underground, New Wave und Gothic Rock auf und im Soltmann findet die "Nine Inch Nails Party" statt.



Wer früh ins Bett gehen, aber das WGT trotzdem nicht verpassen will, dem sei das WGT-Spezial zum 30. Wave-Gotik-Treffen im MDR KULTUR Radio empfohlen. Bis 6 Uhr am Sonntagmorgen laufen hier Musik, DJ-Sets und Gespräche. Ob vor dem Radio oder im Club – wir wünschen Ihnen eine schöne WGT-Nacht und sind morgen wieder mit aktuellen Infos rund ums WGT für Sie da.

Wie bei der Pre-Opening-Party mit den Elektro Allstars ist auch Samstagnacht viel los in Leipzig. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann

Sa. 27.05., 20:55 Uhr | Vierbeinige Besucher beim Viktorianischen Picknick

Beim Viktorianischen Picknick im Clara-Zetkin-Park waren auch in diesem Jahr wieder einige Vierbeiner anzutreffen: Viele Hunde wurden – oft in Abstimmung zu den Outfits ihrer Herrchen und Frauchen – ebenfalls mit stilechter Kleidung versehen.



ALLE Bilder (wir haben nochmal eine Schippe draufgelegt!) vom Auftakttreffen am Freitag sind übrigens in dieser Bildergalerie zu finden. Beim Viktorianischen Picknick beim WGT 2023 in Leipzig waren auch vierbeinige Gäste wie dieser Hund dabei. Bildrechte: MDR/ Jeannine Völkel

Sa. 27.05., 19:23 Uhr | Konzerthighlights am Samstagabend: Das Ich, Faun, Betterov

Am zweiten Festivalabend können sich die Besucher*innen mit dem Konzert von Das Ich auf eines der Highlights der 30. WGT-Ausgabe freuen. Die legendäre Band um Bruno Kramm und Stefan Ackermann war schon beim ersten Wave-Gotik-Treffen 1992 dabei und steht am Samstag um 22.20 Uhr im Felsenkeller auf der Bühne.