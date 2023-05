Als eines der Highlights am letzten WGT-Nachmittag steht "Der Durstige Pegasus" an. Die Spezialausgabe der traditionsreichen Lesereihe mit mehreren Autor*innen startet jetzt in der Moritzbastei. Mit dabei ist unter anderen Stefanie Maucher, die ihr Buch "Crime Dive: Teil 1" mitbringt – eine Krimireihe, die in Leipzig spielt: "Säcke mit Leichenteilen in unterschiedlichen Stadien der Verwesung lassen darauf schließen, dass seit geraumer Zeit ein Serienmörder unentdeckt in der Stadt sein Unwesen treibt", heißt es dort. Lustvoll makaber geht es auch bei Marek Firlej zu, der über das gegenseitige Aufessen zweier Liebenden schreibt. Der Eintritt ist frei. Wer keinen Platz mehr bekommt, genießt das Treiben auf dem Mittelaltermarkt und geht dann später hinein in die MB, um sich in den Konzertabend zu stürzen: Der beginnt 19:30 Uhr mit Kreign. Später werden noch This Eternal Decay, Machinista und The Arch erwartet. Und natürlich: Die legendäre WGT-Abschlussfeier, die hier ab 20 Uhr startet.