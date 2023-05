Wer sich nicht bereits auf dem Heimweg befindet, stürzt sich heute nochmal richtig ins WGT-Nachtleben. An mehreren Orten in der Stadt steigen die Abschlusspartys: Auf dem Agra-Gelände wird im Café und in Halle 4.2 gefeiert, im Darkflower startet die Abschluss-Feier schon jetzt und geht bis tief in den Morgen. Im Kätz Club können Fans von Depeche Mode nochmal in Konzert-Erinnerungen schwelgen. Im Täubchenthal heißt es "The Dead Kennys Party over Leipzig" mit Musik von Batcave über PostPunk, Minimal und 80er bis GothRock und DeathRock.



Partys auf der Agra

Wann? Sonntag, 29. Mai, ab 22 Uhr

Wo: Agra-Café und Halle 4.2, Bornaische Str. 210, 04279 Leipzig



"WGT-Abschluss-Feier"

Wann? Sonntag, 29. Mai, ab 20 Uhr

Wo: Darkflower, Hainstraße 12, 04109 Leipzig



"Stranger Love, Depeche Mode / 80er Abschlußparty"

Wann? Sonntag, 29. Mai, ab 21 Uhr

Wo: Kätz Club, Sternwartenstraße 14-16, 04103 Leipzig



"WGT-Abschluss-Feier"

Wann? Sonntag, 29. Mai, ab 20 Uhr

Wo: Moritzbastei, Kurt-Masur-Platz 1, 04109 Leipzig



"The Dead Kennys Party over Leipzig"

Wann? Sonntag, 29. Mai, ab 22:45 Uhr

Wo: Täubchenthal, Wachsmuthstraße 1, 04229 Leipzig