Mit einer ordentlichen Regenhusche begann der Pfingstsonntag erstmal grau. Echten WGTlern verdirbt das die Stimmung natürlich nicht, gibt es doch genügend Programm, das in seiner ganzen Vielfalt unterhält – drinnen wie draußen, ob es mal regnet oder nicht. Nun blinzelt die Sonne wieder! Deshalb hopphopp nochmal schnell raus mit dem Hund – für alle WGT-Besucherinnen und -Besucher aus Leipzig – und auf in Tag 3!

Ab 23 Uhr kann man im "Ilses Erika" zu 80s Underground, New Wave, Neo 80s, Gothic Rock und Dark Pop zappeln und gleichzeitig in Erinnerungen schwelgen: bei der "Moonchild Tanznacht – Remember the 1st WGT". Denn vor 31 Jahren traf sich die schwarze Szene zum ersten WGT in Leipzig. Sandro und Arne waren damals dabei und laden nun ins Tanzcafe.



Und Special Guest Sascha Lange, Autor des Buches "Our Darkness: Gruftis und Waver in der DDR", führt bei der Party durch eine dunkel-musikalische Zeitreise. Mehr Partys gibt's hier. Viel Spaß! Kommen Sie gut durch die Nacht!