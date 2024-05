Bildrechte: IMAGO / blickwinkel

Blog WGT 2024 in Leipzig: Editors im Konzert und Tanz im Mondschein

19. Mai 2024, 19:02 Uhr

WGT Fieber in Leipzig: Zu Pfingsten, vom 17. bis 20. Mai 2024, sind Tausende Fans der schwarzen Szene zum 31. Wave-Gotik-Treffen in der Stadt. Von Gothic über Barock bis Steampunk zeigt sich wieder eine große Vielfalt – ob beim Viktorianischen Picknick am Freitag oder dem Leichenwagen-Korso am Samstag. Auch die Nacht an Tag 3 hält noch so einige düstere Veranstaltungen bereit! Hier finden Sie Infos zum Programm, zu Highlights und Unterhaltsames aus dem WGT-Geschehen an den vier Tagen des Festivals.