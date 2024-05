Bildrechte: MDR/Hendryk Proske

Blog WGT 2024 in Leipzig: Begeisterte Fans bei Editors und Prayers

20. Mai 2024, 09:43 Uhr

WGT Fieber in Leipzig: Zu Pfingsten, seit dem 17. Mai 2024, sind Tausende Fans der schwarzen Szene zum 31. Wave-Gotik-Treffen in der Stadt. Seitdem reiht sich bei dem Festival ein Highlight ans andere. Ob musikalisch bei den Konzerten mit vielen exklusiven Premieren, den Konzerten von Editors und Prayers am Sonntag, dem Leichenwagen-Korso am Samstag, Lesungen, Performances, Depeche Mode auf der Orgel oder dem Viktorianischen Picknick am Freitag. Auch Tag 4 bietet noch so Einiges. Hier finden Sie Infos zum Programm und Unterhaltsames aus dem WGT-Geschehen an den vier Tagen des Festivals.