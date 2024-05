Ein Thema, das bei mehreren Vorträgen vorkommen wird, ist Sexualität.

Es sind zwei von acht Slots, die sich damit beschäftigen. Am Freitagabend gibt es das Thema: "Breathcontrol: Zwischen Sexspiel und Tötungsdelikt", wo wir die verschiedenen Facetten dieser Sexualpraktik beleuchten wollen: Einmal von Marcus Schwarz, der bei der Rechtsmedizin Leipzig arbeitet. Dann von einem Anwalt, der das Ganze juristisch einordnet. Und von einer Frau, die auch als Domina tätig ist.



Wir versuchen sowieso, alle Themen im Programm aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Am Samstagmorgen haben wir dann eine Zeitreise durch die Sexualität. Da wird mein Vortrag davon handeln, das die Sexualwissenschaft eine sehr intensive Entwicklung in den letzten anderthalb Jahrhunderten gemacht hat.

Wie sah diese Entwicklung aus?

Ein ganz wichtiger Punkt war zum Beispiel, dass 2013 das DSM-5 herausgegeben wurde – ein Leitfaden, mit dem man psychische Störungen definiert und der alle paar Jahre nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft geupdatet wird, daher gab’s 2013 die fünfte Auflage. Und im DSM-5 hat man ganz klar gesagt, man muss harmlose sexuelle Vorlieben, die selten vorkommen, unterscheiden von sexuellen Vorlieben, die krankheitswertig sind. Das ist eine ganz wichtige Info, die aber die Allgemeinbevölkerung nicht erreicht hat. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von einem Unterschied zwischen Paraphilie und paraphiler Störung gehört haben?

Nein.

Aber das ist wichtig, dass es zwei Begrifflichkeiten gibt: Paraphilien, das sind ungewöhnliche sexuelle Vorlieben ohne Krankheitswert. Und paraphile Störungen sind ungewöhnliche sexuellen Vorlieben, die behandlungsbedürftig sind. Diese wichtige Unterscheidung ist die Folge von vielen Jahren Forschung und wissenschaftlicher Auseinandersetzung.



Und ich erkläre, warum die Pathologisierung ungewöhnlicher sexueller Vorlieben interessanterweise – was fast niemand weiß – zurückgeht auf einen Psychiater, der seinen katholischen Glauben einfach mit Wissenschaft gleichgesetzt hat. Der hat geglaubt, dass der katholische Glaube wörtlich zu nehmen ist. Und er hat gesagt, alles, was nach dem katholischen Glauben Sünde ist – also jede Form von Sexualität, die nicht der Zeugung eines Kindes in der Ehe dient – ist krank. So.



Aus heutiger Sicht muss ich nicht lange erklären, dass das eine sehr fragwürdige Grundannahme war. Damals wurde die aber sehr positiv aufgenommen und tatsächlich wurde von dieser "Degenerationstheorie" ausgehend sehr lange in der Sexualwissenschaft einfach alles, was nicht der Zeugung eines Kindes diente, pathologisiert. Das ist jetzt natürlich eine grobe Vereinfachung und Verkürzung. In meinem Vortrag erkläre ich, was alles dazwischen passiert ist.

Beim Themenblock "Breathcontrol: Zwischen Sexspiel und Tötungsdelikt" halten Sie einen Vortrag mit psychologischen Gedanken zum Thema.

Ja, für mich interessant sind die Fälle, wo Menschen sagen, das war ein Sex-Unfall, der leider tödlich geendet ist. In manchen Fällen ist dies zutreffend, in anderen nicht. Manche der Personen wissen, dass sie nicht die Wahrheit sagen und lügen einfach, um juristisch aus der Nummer rauszukommen. Andere Personen begehen Selbstbetrug, indem sie sich im Nachhinein einreden "Das wollte ich doch eigentlich gar nicht", um ihr positives Selbstbild aufrechtzuerhalten. Und ich versuche zu klären, was spricht psychologisch eher für oder gegen eine Unfall-Version.



Ein Beispiel: Jemand hat mal gesagt, dass er eine andere Person bei einem vermeintlichen Sex-Unfall getötet hätte. Und er hat geschildert, dass er das Sexspiel damit begonnen habe, erstmal mit einer massiven Bratpfanne der anderen Person auf den Kopf zu schlagen, wobei schwere Kopfverletzungen entstanden sind. Man muss nicht sehr viel Ahnung von Praktiken aus dem BDSM-Bereich haben, um bereits bei so einer Schilderung zu sagen: Nein, das hat nicht mal im Entferntesten irgendwas mit BDSM zu tun. Aber er hat das vor Gericht so vertreten.



Das ist jetzt ein plakatives Beispiel. Es geht darum zu schauen, welche Infos braucht man, um merkwürdige Aussagen in so einem Kontext irgendwie vernünftig einordnen zu können.

Ein weiterer Themenblock steht unter der Überschrift "Facetten des Bösen". Und die sind tatsächlich vielfältig. So spricht der Physiker Holm Hümmler über "die böse Seite der flachen Erde", also über einen Verschwörungsglauben. Tatortreiniger Thomas Kundt erzählt von einem besonderen Fall seiner Arbeit, Kabarettist Florian Schröder stellt sein Buch "Unter Wahnsinnigen: Warum wir das Böse brauchen" vor, und Sie erklären in Ihrem Vortrag "Böse sind immer die anderen" das Phänomen, dass man ja selbst immer denkt, man sei eigentlich im Recht – also auch die Menschen, die gerade Böses tun?