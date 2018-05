Doku Roots of Darkness

Wenn zu Pfingsten mehr als 20.000 Anhänger der schwarzen Szene nach Leipzig pilgern, um mit dem Wave-Gotik-Treffen zum 27. Mal ihr weltweit größtes Festival zu feiern, dann weiß hier jeder, wer die alten Helden sind. Man ist mit ihnen aufgewachsen: Joy Division, The Cure und Siouxsie Sioux. Und die Texte und Melodien von "Love Will Tear Us Apart", "Boys Don't Cry" und "The Killing Jar" hat hier jeder Zweite auf Abruf.