Auftakt WGT 2023: Alle Infos zum Viktorianischen Picknick im Clara-Zetkin-Park

Mit dem Viktorianischen Picknick wird am Freitag vor Pfingsten in Leipzig der Auftakt des Wave-Gotik-Treffens gefeiert. Ab 14 Uhr versammeln sich am 26. Mai hunderte Menschen im Clara-Zetkin-Park – viele in aufwendig gestalteten Roben. Jedes Jahr lassen sich auch viele Schaulustige das kostenfreie Spektakel im Grünen nicht entgehen.