Das Viktorianische Picknick, das noch vor der offiziellen Eröffnung des WGT stattfindet, hat sich über die Jahre zum ersten Stelldichein Tausender Anhänger der Szene etabliert. Der Eintritt ist frei und so lockt das Picknick auch immer wieder zahlreiche schaulustige Leipziger*innen am Freitagnachmittag, die sich die aufwendig gestalteten Outfits der WGT-Gäste nicht entgehen lassen wollen.

Der große Park mitten in Leipzig mit seinen zahlreichen Spielplätzen bietet Familien bei schönem Wetter zudem die Möglichkeit, sich in der Sonne zu entspannen. Wer beim WGT-Picknick im Clara-Park dabei sein und nicht ins Fettnäpfchen treten will, sollte sich im besten Fall ebenso angemessen festlich oder historisch kleiden. So wünschen es sich zumindest die Veranstalter.