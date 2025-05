Das Leipziger Grassi Museum bietet während des WGT unter dem Motto "Grassi Goes Gotik" besondere Führungen an. Dabei wird ein Sinn angesprochen, der in der Kunst eher selten Anklang findet: der Geruchssinn. Bei der Führung "Riechst Du was?" begeben sich die Teilnehmenden auf einen kulturhistorischen Spaziergung durch die Duftgeschichte. Dabei riecht sich die Gruppe mithilfe von Duftproben durch die Jahrhunderte.



Für Fashion-Fans bietet sich die Führung "Unter der Lupe: Die Kleidermode des Empire und ihre Wurzeln" an. Anhand von Originalen und Repliken wird gezeigt, wie radikal sich die Kleidung im ausgehenden 18. Jahrhundert veränderte – inklusive Einblicken in Schnitt, Unterbau und Alltagstauglichkeit der damaligen Outfits.



Wer Geschichte unter freiem Himmel entdecken will: Der Alte Johannisfriedhof ist mehr als ein Ort der Ruhe – er ist ein Geschichtsbuch aus Stein. Die Führung "Gräber, Grüfte und Geschichte(n)" erzählt von Leipziger Persönlichkeiten, darunter Wagners Eltern, Goethes Geliebte und der Vater aller Kleingärten.