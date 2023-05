Bildergalerie WGT 2023 in Leipzig: Die fantasievollsten Outfits

Für das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig werfen sich viele Anhängerinnen und Anhänger der schwarzen Szene gerne in fantasievolle und aufwendig gestaltete Outfits – das ist auch 2023 der Fall. Lang im Voraus und mit Liebe zum Detail geplant, wurden die Kreationen zu Pfingsten in Leipzig präsentiert. Von Barock über Steampunk bis hin zu fantasievollen Eigendesigns, ob bunt oder in Schwarz, mit Kopfschmuck oder Federn – hier gibt es Fotos von den beeindruckendsten Outfits beim WGT 2023.