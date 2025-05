Die Feinkost lädt am WGT-Wochenende nicht nur zum beliebten Flohmarkt. Für kleine Grusel-Fans gibt es Kindertheater im Doppelpack. In "Das kleine Gespenst" ruft Clown Gerno Knall beim Vorlesen von Otfried Preußlers Buch eben jenes am helllichten Tag herbei. Um es wieder verschwinden zu lassen, muss er etwa nach Transsilvanien. In "Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen" will Gerno Knall die Geschichte eines Mannes spielen, der sich nicht fürchtet – obwohl er bei jeder Kleinigkeit erschrickt.