Bildergalerie WGT 2022 in Leipzig: Gesichter der Gothic-Szene

Hauptinhalt

Schwarz ist DIE Farbe der Gothic-Szene. Aber auch beim Wave-Gotik-Treffen 2022 gibt es wieder eine bunte Vielfalt, die alle Blicke auf sich zieht. Ob punkig oder elegant, mit Dreadlocks, Hörnern oder aufwendigem Kopfschmuck, minimal oder üppig ausgestellt – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Unsere Fotografin Jeannine Völkel hat sich beim WGT 2022 auf dem Agra-Gelände in Leipzig-Markkleeberg genau umgesehen. Das Gelände hatte am Pfingst-Samstag allerdings deutlich weniger Besucherinnen und Besucher als in den vergangenen WGT-Jahren.