Jahrzehntelang gab es in New York zahlreiche Mafia-Morde auf offener Straße. Ein Auslöser war das aus Deutschland importierte Bier, während ein weiterer auf einen unglücklichen Trick der Präsidentenfrau zurückzuführen war. Hundert Jahre später wurde Cannabis in Deutschland legalisiert. Kriminalbiologe Mark Benecke zeigt in seinem Vortrag "Hundert Jahre Gangster in New York (und warum wegen ihnen Cannabis straffrei wurde)", wie diese Ereignisse direkt miteinander verbunden sind.