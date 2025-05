Im Ballsaal Leipzig finden am Sonntag, 8. Juni 2025, mehrere englischsprachige Lesungen statt. Das sind die Highlights:

"The Dark Scene 500" – Defining a Scene Through Its Most Notable Songs

In seinem Buch "The Dark Scene 500" erzählt der britische DJ und Musikautor Jonny Hall die Geschichte der Dark-Wave- und Gothic-Szene nach – anhand von 500 zentralen Tracks. Von den Anfängen des Gothic Rock und Industrial über die Herausbildung stilistischer Subgenres bis hin zu jüngsten Entwicklungen beleuchtet Hall die musikalischen und thematischen Konstanten der Szene.

Gespräch: Gothic-Einflüsse in Burlesque und Drag

Wie prägt die dunkle Musikszene ästhetische Ausdrucksformen in Burlesque und Drag? In einer internationalen Gesprächsrunde diskutieren Performer*innen und Produzent*innen den Einfluss von Gothic, Industrial und verwandten Subkulturen auf zeitgenössische Performance-Kunst. Moderiert wird das Panel von Eden Lost (USA/Schweden), selbst Performance-Künstler*in mit Wurzeln in der Gothic-Szene. Zu Gast sind: Noeline La Bouche (Deutschland), Antina Christ (Deutschland), Matija Black (Kroatien) und Devi Letalis (Österreich). Die Runde eröffnet Einblicke in persönliche künstlerische Entwicklungen, popkulturelle Querverbindungen und queere Selbstermächtigung im Schatten der Szene. Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

"It was a dark and stormy night …" – Wetter, Wissenschaft und Gothic