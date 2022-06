In der Südvorstadt und Connewitz haben Ilses Erika (Freitag bis Sonntag) und Noels Ballsroom (Sonntag) WGT-Specials im Angebot. Das Werk 2 lädt von Donnerstag bis Montag zum "Gothic Pogo Festival" mit diversen Live-Acts und Themenabenden.



In Lindenau macht das Schwarz 10 am Samstag den "Sommer in Schwarz", die Tankbar feiert "Schwarzes Pfingsten" und in der südlichen Innenstadt lädt der Kätz Club von Donnerstag bis Montag zu Tanz-, Fetisch- und BDSM-Parties.



Der Club Elipamanoke in Plagwitz veranstaltet am Samstag eine "Glitter+Trauma-Party" und das Pittler Halle Heinrich in Leipzig-Wahren lädt Sonntag und Montag zu WGT-Veranstaltungen.



Alle Veranstaltungen sind ohne Festivalbändchen besuchbar. Die jeweiligen Eintrittspreise und Veranstaltungszeiten finden Sie unter den Links.