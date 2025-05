Ein laufender Goth ist ein wirklich seltener Anblick. Meist herrscht in der schwarzromantischen Szene eher eine elegante Gelassenheit, wenn es zu Fuß von A nach B geht. Die WGT-Laufgruppe bricht mit diesem Bild. Hier wird in der Gruppe, natürlich ganz in schwarz, Sport getrieben. Interessierte können zwischen drei verschiedenen Strecken wählen: 3 Kilometer, 6,66 Kilometer oder 10 Kilometer.



Die Teilnehmer treffen sich entweder direkt an der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park oder an der Nikolaikirche, von wo aus ein gemeinsamer Weg zum Startpunkt führt. Für Sportfans, die nicht vor Ort sein können, wird parallel ein virtueller Lauf angeboten. Eine gewisse Grundkondition wird für die Teilnahme empfohlen.

Bildrechte: imago images / Seeliger