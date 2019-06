Heute beginnt in Leipzig das größte Gothic-Festival der Welt, das inzwischen 28. Wave-Gotik-Treffen (WGT). Vom 7. bis 10. Juni werden rund 20.000 Fans der Gothic-Szene aus aller Welt in der Stadt erwartet, unter anderem aus Großbritannien, China, Mexiko, Russland oder den USA. Sie machen das WGT zu einem der Festivals, wo Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit gelebt werden. Die eher unpolitische Szene positioniert sich in diesem Jahr mit einem Aufruf zu einem Trauermarsch für das Artensterben durch die Leipziger Innenstadt.

Musikalisch weites Spektrum

Von Future-Pop bis Goth-Metal, von EBM bis Apocalyptic-Folk und mittelalterlichen Klängen – das WGT bietet ein breites musikalisches Spektrum. In diesem Jahr sind Auftritte von über 150 Künstlern wie Joachim Witt, Goethes Erben, Cradle of Filth, Jonathan Bree, Das Ich, Fehlfarben, Lene Lovich Band, The Cassandra Complex und Jungstoetter geplant.



Sie finden in etwa 40 Spielstätten statt, die über ganz Leipzig verteilt sind, u.a. im Täubchenthal, dem Volkspalast Kuppelhalle, Felsenkeller, im Schauspielhaus oder Haus Leipzig. Bekannte Szenegrößen sind genauso vertreten wie spannende Newcomer. Wer es klassisch mag, kann Veranstaltungen in der Oper oder im Gewandhaus Leipzig besuchen.

Schwarz erleben

Ein Besucher des Viktorianischen Picknicks beim WGT 2018 Bildrechte: MDR JUMP/Jeannine Völkel Nicht nur muskalisch bietet das WGT ein vielfältiges Programm. Einer der Höhepunkte zum Auftakt des WGT ist das Viktorianische Picknick, das Freitag im Clara-Zetkin-Park stattfindet, wo zahlreiche Anhänger des viktorianischen Zeitalters in opulenten und mit Liebe zum Detail gestalteten Outfits gemeinsam picknicken. Die Steampunks treffen sich im Palmengarten.



Zudem gibt es auch in diesem Jahr den Szenegottesdienst in der Peterskirche Leipzig, zahlreiche Ausstellungen, Führungen über den Leipziger Südfriedhof und einen Mittelaltermarkt. Bei den Lesungen haben sich Autoren mit Bezug zu den morbiden Themen der schwarzen Szene angesagt, so der Kriminalbiologe Mark Benecke, der aus seinem Buch "Mumien in Palermo" liest oder Bestseller-Autor Sebastian Fitzek, der seinen Psychothriller "Der Insasse" vorstellt.



Livekonzerte, -berichte, Fotos und Videos

MDR KULTUR berichtet über das Festival: Im Fernsehen mit der Doku "The Golden Age of Darkness - Wie Goth die Welt eroberte", im Radio und mit einem umfangreichen Online-Spezial – u.a. mit Fotos vom Viktorianischen Picknick, mit Webreportern, Videos, Interviews mit Bestseller-Autor Sebastian Fitzek und Kriminalbiologe Mark Benecke sowie Hintergrundberichten.



Neu in diesem Jahr: Die MDR KULTUR-Studiosessions beim WGT. Waver und Musikinteressierte können am Samstag und Sonntag Live-Konzerte mit Saeldes Sanc, Laura Carbone und Mila Mar in der Moritzbastei Leipzig erleben. Der Eintritt ist frei und ohne WGT-Bändchen möglich. Alle Sessions gibt's danach auch online, bei Facebook und Youtube.