Die Organisatoren des Wave-Gotik-Treffens in Leipzig lassen Ticketkäufer weiter im Unklaren darüber, ob sie bereits gekaufte Karten zurückgeben können. Auf eine Anfrage von MDR KULTUR teilten die Veranstalter am Dienstag mit, dazu wolle man sich nicht äußern. Das Festival sollte am Pfingstwochenende stattfinden und war am 8. Mai wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt worden.