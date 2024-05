Am Pfingstsamstag trifft sich die queere Subkultur traditionell auf der "Queer Wave Party" im Institut für Zukunft. Getanzt wird zu kühlem Wave, düsterem Post-Punk, treibendem EBM, nebligem Goth, bleepy Synthpop und neonfarbenen 80s-Hits. Das passende Motto lautet: "No tears for the creatures of the night!" Aber Achtung: Das WGT-Bändchen gilt hier nicht. Tickets gibt's online und an der Abendkasse.