Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Schon gewusst? Gothic oder Gotik? – Zehn spannende Fakten zum WGT Leipzig

Hauptinhalt

12. März 2025, 13:08 Uhr

Mit dem Wave-Gotik-Treffen (WGT) wird Leipzig jedes Jahr zu Pfingsten zum Hotspot der Gothic-Szene. Seit über 30 Jahren findet das düstere Festival statt und lockt tausende Teilnehmende und zahlreiche Künstlerinnen, Künstler und Bands aus aller Welt an. Die Locations sind in der gesamten Stadt verteilt, was das Festival auch für Schaulustige interessant macht, wie etwa beim Viktorianischen Picknick im Clara-Zetkin-Park. Zehn spannende Fakten, die vielleicht noch nicht mal alle WGTarier kennen!