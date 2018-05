Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig ist und bleibt eines der größten Festivals der "schwarzen Szene": Zur 27. Ausgabe des WGT kamen am Pfingstwochenende rund 21.000 zahlende Gäste nach Leipzig. Die Festivalbesucher kamen dabei auch in diesem Jahr aus allen Teilen der Welt, ob aus Skandinavien, Mexiko oder Asien. Wie WGT-Pressesprecher Cornelius Brach mitteilte, war es ein friedliches Festival.

Rund 200 Künstler und Bands hatten sich angesagt. Zum ersten Mal in der 27-jährigen Geschichte des Festivals gab sich Blixa Bargeld die Ehre, auf dem WGT aufzutreten. Das Klangspektrum reichte von klassischen isländischen Gesängen über Nordic Ritual Folk bis hin zu Postpunk. Zu den Highlights in diesem Jahr gehörten außerdem die Konzerte von Einar Selvik und der norwegischen Band Wardruna , deren Sound aus der Serie "Vikings" bekannt, der Auftritt der britischen Postpunk-Band Detachments sowie der Band Suld aus China . Es war das erste Mal, dass eine Band aus China auf dem WGT zu Gast war.

Aber auch jenseits der Konzerte gab es einiges zu erleben. Auch wenn sich die Sonne am Freitag nur gelegentlich zeigte, war das Viktorianische Picknick wieder einer der optischen Höhepunkte des Festivals. Cornelius Brach schätzt, dass 8.000 Menschen allein zum Picknick kamen – das bedeutet einen neuen Besucherrekord! Auch der Mittelaltermarkt im Heidnischen Dorf auf dem Agra-Gelände und der Südfriedhof waren wie in jedem Jahr gut besucht. Auf letzterem gab es bei der Friedhofsführung einen regelrechten Besucheransturm. Die Museen der Stadt warben mit Sonderausstellungen um die Gunst der WGT-Fans, so zeigte das "Museum in der Runde Ecke" wie "Gruftis" und Punks in der DDR im Visier der Stasi standen. Im Neuen Augusteum der Universität Leipzig und auf dem Hauptbahnhof wurde Werke mexikanischer Künstler ausgestellt.