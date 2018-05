Was fasziniert Sie an der schwarzen Szene?

Mich fasziniert vor allem die Vielfalt der musikalischen Strömungen. Persönlich bin ich im 80er-Wave und Postpunk bzw. Gothrock hängengeblieben, aber ich bin in der Regel auch sehr offen für Neueres. Die Ästhetik, besonders im Oldschoolbereich, finde ich großartig und sehr atmosphärisch. Als ich noch in der Bundesrepublik gelebt habe, bin ich oft auf Partys, Konzerten oder Festivals unterwegs gewesen und habe diese Zeiten sehr genossen. Hier in Schweden gibt es all das nicht bzw. nur in Stockholm oder Göteborg und auch nur ziemlich selten. Aber ich persönlich habe kein wirkliches Verlangen mehr auszugehen. Hier findet man soviel Inspiration in der sehr atmosphärischen Natur, so dass ich mich sehr gut auf meine kreative Arbeit und natürlich vorrangig auf meine Familie konzentrieren kann.

Wie sind Sie mit der Szene in Berührung gekommen?

Das war eigentlich relativ spät, da war ich bereits 19, 20. In der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gab es so etwas wie eine schwarze Szene nicht. Da gab es nur Individualisten, die sich im Pausenhof oder zum Gammeln im Park getroffen haben. Man hat sich gegenseitig beeinflusst, auch musikalisch.

Begeisterter The Cure-Fan Jan-Erik Mendel Bildrechte: Jan-Erik Mendel Anfangs war das ein Mix aus Rammstein und Marilyn Manson, dann kamen The Sisters Of Mercy dazu und irgendwann hat mich der Schlag getroffen, als ich zum ersten Mal The Cure gehört habe. Das ist seit Jahren meine allerwichtigste Band, die ich auf jeden Fall behalten würde, selbst wenn ich alle anderen aufgeben müsste. Durch Facebook und damals noch Myspace habe ich dann über die Jahre viele gruftige Freunde und Bekannte kennengelernt und bin dann in Deutschland herumgereist. Die Szene ist wie eine Familie, mit manchen hat man viel zu tun, mit anderen etwas weniger, aber letztlich ist es gut so, dass alle da sind, auch wenn manche sich oftmals gegenseitig auf die Nerven gehen. Denn es gibt ohnehin viel zu wenige von "uns" seltsamen Gestalten und generell viel zu wenig Subkultur, so kurz vor den 20er Jahren.

Wie oft waren Sie schon beim Wave-Gotik-Treffen dabei?

Ich war bisher erst dreimal auf dem WGT. Dieses Jahr falle ich aus ... Elternzeit (lacht). Aber in den nächsten Jahren wird sicher wieder der eine oder andere WGT-Besuch anstehen, vielleicht auch mit Nachwuchs, wir werden sehen.

Was schätzen Sie am WGT?

Das Allerwichtigste am WGT ist das letzte Wort im Veranstaltungsnamen: Es ist ein Treffen und bietet allen die Möglichkeit, weit entfernt lebende Freundinnen und Freunde an einem Ort zu einer ganz bestimmten Zeit des Jahres zu treffen. Natürlich könnte man das auch an allen anderen Tagen im Jahr tun, aber das WGT ist ein ganz besonders magischer, wundervoller Anlass dazu. Natürlich will ich auch Bands sehen, aber im Vordergrund steht das Treffen.

Sie haben einige Zeit in Leipzig gelebt. Wie gefällt Ihnen die Stadt?

In Leipzig zu wohnen war toll, günstige Mieten für Altbauwohnungen, ein Supermarkt direkt vor der Tür, viele Sehenswürdigkeiten und ein großes Programm zum Ausgehen für Schwarzkittel. Leipzig fühlt sich an wie eine Insel der Glückseligkeit im Osten, der ja oft ein negatives Image hat. In Leipzig habe ich das ganz anders erlebt, ich habe zum Großteil sehr offene und interessierte Menschen kennengelernt. Aber vielleicht hatte ich auch nur Glück? Ich mag Leipzig jedenfalls.

Vielen Dank für das Interview!