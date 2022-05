Während des Wave-Gotik-Wochenendes findet in der Leipziger Kulturfabrik "Werk 2" das Gothic Pogo Festival statt. Während nachts zu Deathrock und MinimalWave-Musik gefeiert wird, geht es tagsüber ruhiger zu: In einer offenen Familienwerkstatt am Pfingstsamstag können Eltern und Kinder gemeinsam an künstlerischen Projekten arbeiten, malen, zeichnen oder Druckgrafiktechniken ausprobieren. Am Ende der Werkstatt soll ein lebendiges ABC aus Buchstabentieren entstehen – auch bei den Buchstaben W, G und T sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die perfekte Belohnung nach dem dreistündigem Workshop: eine WGT-Eistüte mit schwarzen Kugeln und Waffeln in einer der vielen Eisdielen der Stadt. In den Werkstätten der Kulturfabrik Werk 2 kann gebastelt, gedruckt und getöpfert werden. Bildrechte: dpa

Weitere Informationen zur Familienwerkstatt Werk2-Kulturfabrik

Kochstraße 132

04277 Leipzig



Samstag, 4. Juni, von 10 bis 13 Uhr:

Papiertiger - offene Famiienwerkstatt



Eine Anmeldung per E-Mail ist unbedingt erforderlich.



Kosten:

Kinder: 4 Euro

Erwachsene: 6 Euro

Der Serienmörder Jack the Ripper hielt die britische Hauptstadt London Ende des 19. Jahrhunderts in Atem. Er wurde nie gefasst und über seine Identität wird noch bis heute spekuliert. Auch das fesselnde Krimi-Theaterstück im soziokulturellen Zentrum "Budde-Haus" im Leipziger Norden begibt sich zum WGT auf Rätseljagd und Suche nach dem Mörder: Ist der neue, verdächtige Untermieter der sympathischen Familie Bunting womöglich Jack the Ripper? Mit Humor und Spannung geht die Theatergruppe Illustris dem wohl bekanntesten Mörder der Geschichte auf den Grund – und lädt insbesondere WGT-Besucher und Besucherinnen sowie Familien zum Gruseln und Mitfiebern ein.

Weitere Informationen zum Theaterstück "Jack The Ripper"

Ein Sommer-Krimi-Spiel

mit dem Theater Illustris



Budde-Haus

Soziokulturelles Zentrum Leipzig-Gohlis

Lützowstraße 19

04157 Leipzig



Sonntag, 5. Juni, 19 bis 21 Uhr:

Einlass: ab 18.30 Uhr (freie Platzwahl)



Wegen begrenzter Platzkapazitäten werden Kartenreservierungen empfohlen.



Normalpreis: 15 Euro

Ermäßigter Preis: 10 Euro

Freier Eintritt mit WGT-Festival-Bändchen

Rittersäle, Folterkammern und mittelalterliches Flair – das hat Burg Mildenstein in Leisnig in der Nähe von Leipzig zu bieten. Jedes Jahr zu Pfingsten erwacht die Burg zum Leben und Mägde, Knechte, Kämpfer und Handwerker spielen den Alltag nach, wie er im Mittelalter gewesen sein könnte. Was sich in der 1000-jährigen Geschichte der ehemaligen Königsburg alles abgespielt hat, kann im Museum erkundet werden, das mit interaktiven Wimmelbildern auch für kleine Burgbesucher und Besucherinnen geeignet ist. Vor den Toren der ältesten Burg Sachsens lädt außerdem ein kleiner Park mit historischen Grabsteinen und einer neogotischen Ruine zu einem Spaziergang ein, der einen Hauch von WGT im Muldental verspricht. Burg Mildenstein ist die älteste Burg Sachsens und für alle Mittelalter-Fans ein Muss. Bildrechte: Thomas Schlegel, Lunzenau